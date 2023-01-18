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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Башкортостане стартовал первый этап строительства трассы "Дюртюли-Ачит" в составе М-12

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Выдано положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство первого этапа платной трассы "Дюртюли-Ачит", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Платная скоростная трасса "Дюртюли - Ачит" станет частью строящейся автодороги М-12 "Москва - Казань - Екатеринбург". Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на строительство двух участков первого этапа "Дюртюли-Ачит" на территории Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Ранее экспертизу прошли проекты второго и третьего этапов в Пермском крае и Свердловской области. Общая протяженность скоростной трассы составит 275 км.

Уточняется, что участки первого этапа строительства "Дюртюли-Ачит" расположены на отметках 0-90 км и 90-140 км. Работы пройдут в Дюртюлинском, Бураевском и Татышлинском районах Башкортостана. Проекты обоих участков включают строительство мостов.

Для обеспечения миграции диких животных на первом этапе трассы Дюртюли-Ачит планируется строительство биопереходов. Кроме того, проектом этапа 1.3.1 предусмотрены мероприятия по сохранению вновь выявленного объекта культурного наследия "Тугай-1, поселение", расположенного вблизи участка дорожного строительства. Об этом рассказал главный специалист отдела комплексной экспертизы Приволжского филиала Главгосэкспертизы Ирек Сабиров.

Курирующий строительство в РФ вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет наблюдательный совет "Автодора", в августе 2022 года сообщал, что на строительство дороги от Дюртюлей до Ачита было выделено 260 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Протяженность всей строящейся автотрассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продлением до Екатеринбурга составит в общей сложности около 1,6 тыс. км. Планируется, что по дороге можно будет проехать от Москвы до Казани на автомобиле за 6,5 часов вместо нынешних 12 часов, от Москвы до Екатеринбурга – за 17,5 часов вместо 35 часов соответственно.

М-12 Главгосэкспертиза Башкортостан
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