Первый участок автотрассы М-12 открыт в Подмосковье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Первый участок автотрассы М-12 Москва-Казань, который соединил Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо, открыт в четверг в Московской области.

Церемония открытия участка трассы с участием президента РФ Владимира Путина транслировалась в эфире телеканала "Россия 24".

Данный участок является первым пусковым комплексом нулевого этапа строительства федеральной трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань. Автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до пересечения с федеральной дорогой А-108 (Московское большое кольцо) в районе Орехово-Зуева по трем полосам движения, минуя перегруженную федеральную дорогу М-7 "Волга".

В рамках этого пускового комплекса возведены 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьма и Вырка, а также две транспортные развязки - с ЦКАД и А-108.

В следующем году будет открыто движение по второму пусковому комплексу нулевого этапа М-12 - от Московского скоростного диаметра (МДС) до ЦКАД протяженностью 42,5 км.

"Первый участок, нулевой этап, на автомобильной дороге М-12 Москва-Казань, от ЦКАДа до Большого бетонного кольца протяженностью 22,5 км - это самое начало скоростной магистрали, однако его запуск позволит разгрузить московский трафик за счет соединения двух окружных дорог - Центральной кольцевой и Большого бетонного кольца. От старта проекта летом 2020 года прошло два года. Мы завершили данные работы с опережением минимум на один год", - сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия автомобильного движения.

Он добавил, что в строительстве трассы М-12 задействованы 30 тыс. человек и 9 тыс. единиц техники в круглосуточном режиме.

"Я очень надеюсь, что следующий участок будет сдан также досрочно и тогда 77 км по Московской области (откроется - ИФ), будет три ключевые развязки, которые свяжут города. На этом направлении у нас проживает полтора миллиона человек", - сказал в свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Хуснуллин сообщал, что строительство автомагистрали М-12 с продолжением до Екатеринбурга может стать самым быстрым в истории РФ.

"Из восьми участков этой трассы четыре идет с опережением, два идет в графике, два - с небольшим отставанием. То есть пока, если ничего не произойдет, мы к концу 2023 года основной ход запустим. В этом году запустим из 830 км 95 км. И дальше поэтапно следующий 2023 год. И если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны - 830 км за 2,5 года", - говорил вице-премьер в начале августа текущего года.

Магистраль М-12 станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России. Трасса М-12 пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Она объединит 17 крупнейших региональных центров.