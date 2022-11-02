Мишустин утвердил стратегию развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасти и ЖКХ до 2030 года, говорится на сайте кабинета министров.

"Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры - эти и другие цели обозначены в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Ее своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Согласно стратегии, объем ввода жилья за десять лет суммарно должен быть не ниже 1 млрд кв. м. Кроме того, должны сократиться сроки реализации проектов.

Развитие льготных ипотечных программ поможет решить эти задачи. Также особое внимание уделят ипотеке для строительства индивидуальных жилых домов. Не менее 500 тыс. таких кредитов планируют выдать к 2030 году. Помимо этого, ипотеки должны стать доступны для 60% семей.

Также согласно документу, инвестиционно-строительный цикл к 2030 году должен сократиться на 30%.

"Все это позволит снизить нагрузку на бизнес, упростить взаимодействие компаний с органами власти. И в целом повысить эффективность строительства жилых домов, транспортной и социальной инфраструктуры", - сказал Мишустин.

Уточняется, что к 2030 году планируют обновить более чем 20% жилого фонда страны, а на человека должно быть 33,3 кв.м жилья. Качественной питьевой водой хотят обеспечить 99% населения.

"Подготовленная нами стратегия развития строительства и ЖКХ - это первый документ в отечественной практике такого рода. Его главная особенность заключается в том, что в нем увязаны все направления строительства", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее Мишустин поручил Хуснуллину контроль реализации стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года. В свою очередь вице-премьер заявил, что Минстрой РФ планирует придерживаться базового сценария реализации стратегии.