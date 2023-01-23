Регионы получат 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство выделит регионам 130 млрд рублей до конца 2024 года на обновление коммунальной инфраструктуры, пообещал на совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин .

"Промышленные, социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой. Направим в текущем году 30 млрд рублей, а в следующем - еще 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения", - сказал он.

Премьер добавил, что обязательным условием будет софинансирование из бюджета региона.

Программа подготовлена по поручению президента в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасти и ЖКХ до 2030 года в ноябре 2022 года. В ней обозначены такие цели, как развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры.