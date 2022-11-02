Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Хуснуллин призвал применять новые нестандартные меры для решения проблем ЖКХ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство может принять нестандартные меры для решения вопросов ЖКХ, рассказал в своем выступлении в Совете Федерации в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Нам, конечно, надо принимать новые нестандартные меры для того, чтобы ухудшение ЖКХ остановить", - заявил Хуснуллин.

Он напомнил, что за прошлый год у властей было право повысить тарифы на 4%, при этом они выросли в среднем на 3,1%.

"Это говорит о том, что у нас ЖКХ за прошедший год в еще более худшее положение придет", - отметил Хуснуллин.

По его данным, сейчас более 40% сетей ЖКХ в стране нуждаются в замене. Преодолеть эту проблему может стимулирование программы развития с участием внебюджетных средств. Важной составляющей здесь является тарифная политика.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2022 заявил о необходимости создания программы комплексной реконструкции ЖКХ.

"Проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, капремонта жилого фонда. Задача кардинально изменить ситуацию, также как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги", - сказал Путин.

Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

Wildberries вложит рекордные 13,7 млрд руб. в проведение распродажи "День холостяка"

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

Первый после двухлетнего перерыва грузовой поезд повез из РФ в КНДР 30 лошадей

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины в четверг

В Анкаре заявили, что суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины

Twitter решил поднять цену платной подписки Twitter Blue и изменить ее условия

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });