Хуснуллин призвал применять новые нестандартные меры для решения проблем ЖКХ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство может принять нестандартные меры для решения вопросов ЖКХ, рассказал в своем выступлении в Совете Федерации в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Нам, конечно, надо принимать новые нестандартные меры для того, чтобы ухудшение ЖКХ остановить", - заявил Хуснуллин.

Он напомнил, что за прошлый год у властей было право повысить тарифы на 4%, при этом они выросли в среднем на 3,1%.

"Это говорит о том, что у нас ЖКХ за прошедший год в еще более худшее положение придет", - отметил Хуснуллин.

По его данным, сейчас более 40% сетей ЖКХ в стране нуждаются в замене. Преодолеть эту проблему может стимулирование программы развития с участием внебюджетных средств. Важной составляющей здесь является тарифная политика.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2022 заявил о необходимости создания программы комплексной реконструкции ЖКХ.

"Проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, капремонта жилого фонда. Задача кардинально изменить ситуацию, также как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги", - сказал Путин.