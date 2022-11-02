Совфед одобрил закон о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

Документ также касается вопросов прохождения альтернативной гражданской службы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил в среду закон об отмене запрета призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

При этом предусматривается, что призыву по мобилизации по-прежнему не подлежат граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также преступления, предусмотренные рядом других статей Уголовного кодекса.

В частности, речь идет о таких деяниях, как совершение теракта, захват заложника, организация незаконного вооружённого формирования, угон воздушного судна, водного или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмена, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, совершение акта международного терроризма.

Альтернативная служба

Кроме того, согласно закону, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях.

При этом граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, предусматривает одобренный закон.