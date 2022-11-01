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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Дума не рассматривает инициативу об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект об уголовной ответственности для уклоняющихся от призыва по мобилизации в настоящее время Госдумой не рассматривается, хотя в самом начале объявления частичной мобилизации такой проект закона готовился, говорится в представленном во вторник пресс-службой партии "Единая Россия" совместном заявлении председателя комитета нижней палаты по обороне Андрея Картаполова и председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева.

"Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается", - говорится в заявлении.

Вместе с тем парламентарии отметили, что "инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации".

"Целью ее было - выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена", - сообщили депутаты.

Частичная мобилизация в РФ

Частичная мобилизация в РФ была объявлена указом президента 21 сентября. 28 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется". "Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал тогда Шойгу.

Ранее во вторник Шойгу заявил, что 300 тыс. человек призваны на военную службу в рамках мероприятий частичной мобилизации, все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранены. "В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что генеральным штабом 29 октября "даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации".

Госдума Андрей Картаполов Василий Пискарев
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