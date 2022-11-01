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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Частичная мобилизация в стране завершена, отдельного указа, согласно заключению государственного правового управления администрации президента, не требуется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сообщаем: указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена, частичная мобилизация завершена", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он добавил: "Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы на счет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток и так далее".

Отвечая на уточняющий вопрос, сохраняет ли силу соответствующий указ президента РФ о частичной мобилизации и может ли в случае необходимости на его основании начаться новый этап мобилизации в стране, Песков сказал: "Нет, там же речь шла о конкретном количестве (призывников - ИФ) - до 300 тысяч человек, соответственно, этот указ выполнен".

Накануне в ходе общения с журналистами президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с юристами и выяснить, нужен ли отдельный указ о завершении мобилизационных мероприятий. "Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация - ИФ) завершена. Но она завершена. Точка поставлена", - сказал тогда Путин.

Путин 21 сентября сообщил, что подписал указ о начале частичной мобилизации.

Накануне, 31 октября, Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается.

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что в ходе частичной мобилизации, в соответствии с указом президента от 21 сентября, были призваны 300 тысяч человек. По его словам, Генштаб РФ дал указания о завершении призыва граждан по мобилизации.

Дмитрий Песков
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