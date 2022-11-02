Ректор РАНХиГС Мау ушел в согласованный с правительством отпуск

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау находится в отпуске, сообщили в пресс-службе вуза.

"В настоящее время Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем Академии - правительством Российской Федерации, - сказал представитель РАНХиГС. - Знаковые, ключевые вопросы текущей деятельности Академии остаются под постоянным оперативным контролем Владимира Мау".

В среду СМИ сообщили, что Мау выехал в Израиль.

В конце июня Мау задержали по уголовному делу о мошенничестве, по которому также проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, экс-замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, проректор РАНХиГС Иван Федотов. Сначала он был помещен под домашний арест, затем - под подписку о невыезде.

Сообщалось, что ему вменили мошенничество в связи с фиктивным трудоустройством сотрудников. Он назвал абсурдными выдвинутые ему обвинения.

В середине октября уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС было прекращено.