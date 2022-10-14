Адвокат Владимира Мау подтвердил, что его дело закрыли

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Адвокат ректора РАНХиГС Владимира Мау Алексей Дудник подтвердил "Интерфаксу", что уголовное преследование его клиента прекращено.

"Уголовное дело действительно закрыто в связи с непричастностью моего подзащитного к совершению инкриминируемого преступления", - сказал он.

От иных комментариев защитник воздержался.

Ранее о том, что следствие МВД выделило дело Мау в отдельное производство и закрыло, сообщил источник "Интерфакса". По его словам, следствие пришло к выводу о непричастности ректора РАНХиГС к вменяемым ему преступлениям.

Мау был задержан в конце июня. Сначала его поместили под домашний арест, в августе - освободили под подписку о невыезде.

Ему вменяли статью о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Адвокат Алексей Дудник уточнял, что речь шла о фиктивном трудоустройстве фигурантов дела об особо крупном мошенничестве в Министерстве просвещения. Следствие МВД сообщало, что Мау обвиняли в хищениях средств академии в рамках уголовного дела бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Мау обвинения в свой адрес назвал абсурдными.

Другие фигуранты дела сейчас знакомятся с материалами следствия.