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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Следствие просит отменить арест экс-замминистра Раковой и ректора "Шанинки" Зуева

Следствие просит отменить арест экс-замминистра Раковой и ректора "Шанинки" Зуева
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Следствие МВД РФ просит Мосгорсуд отменить арест бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других участников уголовного дела о мошенничестве и заменить его запретом определенных действий.

"Следствие полагает возможным изменить обвиняемым меру пресечения с заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий", - сказали в пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве в среду журналистам.

Как сообщили в полиции, фигуранты признали вину и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн рублей. "Их показания позволили изобличить соучастников", - отметили в МВД.

В Мосгорсуде в свою очередь сообщили, что заседания пройдут 3 ноября.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

По делу были задержаны, в частности, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В отношении Мау впоследствии дело было прекращено в связи с его непричастностью к инкриминируемому преступлению.

Кроме Зуева и Раковой, по делу проходят гражданский муж экс-чиновницы Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Марина Ракова Сергей Зуев МВД РФ Мосгорсуд
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