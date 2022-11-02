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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

МИД РФ обусловил продление "зерновой сделки" выполнением всех ее частей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Решение о продлении "зерновой сделки" будет приниматься в зависимости от исполнения части сделки, относящейся к экспорту российского зерна и удобрений, с этим пока есть проблемы, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы не возвращаемся, мы просто приостановили участие, а теперь его возобновили. А что касается решения вопроса о продлении, это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих факторов", - сказал Руденко журналистам.

Он подчеркнул, что главный фактор - реализация сделки "в полном объеме, и украинская, и российская часть".

"К сожалению, мы здесь видим большую диспропорцию. Российская часть - по вывозу российского продовольствия и удобрений - реализуется из рук вон плохо", - отметил замминистра.

"Мы это будем учитывать", - добавил Руденко.

Он не стал комментировать вопрос, каким был документ, гарантирующий неиспользование Украиной в военных целях гуманитарного коридора, и кому он был передан Киевом.

"Но у нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием, в том числе, инфраструктуры, коридоров, связанных с вывозом зерна", - сказал замглавы МИД РФ.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.

О приостановке участия России в сделке сообщалось 29 октября. Тогда в Минобороны сообщили, что решение было принято "с учетом проведенного 29 октября сего года киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

МИД РФ
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