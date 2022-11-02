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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Путин поручил Минобороны РФ возобновить участие в "зерновой сделке"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Украина гарантировала неиспользование гуманитарного судоходного коридора в Черном море для атак на Черноморский флот, и поэтому Россия возобновляет участие в "зерновой сделке", заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий, что ничего подобного (атакам на Черноморский флот - ИФ) в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин пояснил, что Турция выступила посредником "в прояснении этой ситуации".

"По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны, что такие заверения Украиной даны, о неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", - сказал он.

"В этой связи мною даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе", - добавил Путин.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

В заявлении военного ведомства отмечалось, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "Черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Владимир Путин Минобороны РФ Украина Турция
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