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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Запорожская АЭС начала поставлять тепло в жилые дома Энергодара

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС начала работать на теплоотдачу, за счет этого в домах жителей Энергодара появилось отопление, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Что касается тепловой энергии, то пятый и шестой энергоблоки сегодня находятся в состоянии так называемого горячего останова. То есть, они разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию. За счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло. Конечно, температура не столь высокая, как хотелось бы и сколько это нужно, но тепло пошло", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

При этом он не смог дать прогноз, когда электростанция сможет возобновить генерацию электрической энергии.

Отопление в дома жителей Энергодара начало поступать в среду, сообщили местные власти. На фоне непрекращающихся обстрелов города со стороны Украины, в Энергодаре также предусмотрели резервную схему теплоснабжения с помощью мобильных котельных, к ним подключили учреждения образования и здравоохранения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор. Классическая схема отопления в Энергодаре связана с работой Запорожской АЭС.

Украинские военные регулярно наносят удары с помощью артиллерии и беспилотников по гражданским объектам Энергодара. Основными целями являются местная ТЭЦ, электрические сети, здание администрации города.

Запорожская АЭС
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