МИД заявил, что вопрос о зоне безопасности вокруг ЗАЭС активно изучается ведомствами РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС изучается Минобороны РФ, он непростой, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это непростой вопрос, он сейчас активно изучается нашими ведомствами, в том числе министерством обороны. Главная задача - предотвратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил. К сожалению, они продолжаются", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что Россия знает, насколько активно налажено сотрудничество МАГАТЭ и персонала станции, успешно осуществляется ротация сотрудников.

"Мы надеемся, что это позволит минимизировать эти опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой", - добавил замминистра.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

С 28 февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российской армии.