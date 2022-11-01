МАГАТЭ сочло, что взрыв мины у ЗАЭС привел к отключению электропитания энергоблока

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Линия электропитания четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась в результате взрыва мины, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В результате взрыва наземной мины оборвалась основная линия электропитания одного из энергоблоков Запорожской АЭС (...). Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами ограждения по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередачи напряжением 750 киловольт", - говорится в заявлении Гросси.

30 октября российские военные заявили, что армия Украины за сутки трижды обстреляла окрестности ЗАЭС и пыталась высадить диверсионную группу.

По официальным данным, объект контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.