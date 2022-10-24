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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Минобороны РФ заявило, что армия Украины обстреляла территорию ЗАЭС 39 раз

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что с конца февраля зафиксировало почти 40 обстрелов армией Украины территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"С 24 февраля по настоящее время территория Запорожской электростанции подверглась 39 огневым ударам со стороны Вооруженных сил Украины, 10 из которых с применением беспилотных летательных аппаратов и 29 с использованием различных артиллерийских систем", - сказал в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Обстрелы станции со стороны ВСУ не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества, так как по заключению ряда американских специалистов риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных артиллерийских снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет незначителен, а ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета", - сказал Кириллов.

"Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу", - сообщил он.

"Несмотря на визит генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля - ИФ) Гросси, ВСУ не останавливают попытки захватить диверсионным способом станцию. 1, 15 и 30 сентября, а также 17 октября специальные подразделения ВСУ пытались высадить десант через Каховское водохранилище и взять под контроль АЭС", - заявил Кириллов.

Минобороны РФ Украина ЗАЭС
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