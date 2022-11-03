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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Песков заявил, что возвращение в зерновую сделку не увязано напрямую с поставками из России

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Возобновление Россией участия в "зерновой сделке" не было напрямую увязано с выполнением договоренностей в части поставок российского продовольствия и удобрений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, какие гарантии предоставила Украина, кроме отказа использовать гуманитарные коридоры в военных целях, и есть ли какие-то подвижки в реализации российской части "зерновой сделки", Песков сказал: "Вторая часть сделки напрямую не связана с Украиной. Это касается в основном тех стран, которые ввели санкции в отношении соответствующих отраслей нашей экономики".

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Кроме того, по словам Пескова, возобновление участия России в "зерновой сделке" не означает ее автоматического продления. "Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления, официальный срок пока не истек, пока еще работает (сделка - ИФ). Вы слышали вчера заявление президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил: "К 19 числу (ноября - ИФ), перед тем, как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать оценку, общую оценку эффективности, оценку того, как были реализованы все параметры договоренностей, а потом уже выходить на какие-то решения".

Дмитрий Песков
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