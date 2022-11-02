Путин заявил о праве РФ выйти из "зерновой сделки", если Украина нарушит обязательства

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право выйти из "зерновой сделки" в случае нового нарушения Украиной своих обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ в среду.

Он подчеркнул, что "даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран".

"А это всего 4%. Вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только 4% поступило с территории Украины в адрес беднейших стран", - сказал Путин.

Он отметил, что 46% ушло в страны ЕС.

"Если мы в будущем, в случае нарушения Украиной своих обязательств, выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который до сих пор был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно", - заявил президент.

Сотрудничество с Турцией

Он подчеркнул, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

"Имею в виду нейтралитет Турции в конфликте в целом и возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой республики и усилия президента (Реджепа Тайипа) Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран", - заявил Путин.

"Здесь у нас сомнений никаких нет. Мы будем в любом случае продолжать сотрудничать с Турецкой республикой", - добавил глава государства.

Приостановка сделки

Ранее в среду Путин поручил Минобороны РФ возобновить участие в "зерновой сделке". Перед этим российское военное ведомство сообщило, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Оно отметило, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".