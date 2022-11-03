В Думе считают, что идею увеличить срок службы по призыву нужно обсудить с силовиками

В думский комитет по обороне пока таких законопроектов не поступало

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вопрос о возможном изменении срока военной службы по призыву требует обсуждения с силовыми министерствами.

"Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения", - сказал он журналистам.

По его словам, "в настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете по обороне нет".

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы по призыву с года до двух лет, аргументируя, что за год срочника невозможно хорошо подготовить. Его предложение поддержал глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев и пообещал инициировать консультации в палате по этому вопросу.

Сенатор Андрей Клишас согласился, что консультации в парламенте по этому поводу нужны и что все должны высказать свою позицию, в первую очередь военные, и принимать это решение должно Минобороны. Однако он выразил сомнение, что увеличение срока службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Он считает, что правильней было бы увеличить численность контрактников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле такое предложение не обсуждается, и переадресовал журналистов в Министерство обороны.