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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

МИД РФ предупредил британского посла о последствиях помощи украинскому спецназу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Вызванной на Смоленскую площадь главе британского посольства Деборе Броннерт были предоставлены конкретные факты участия британских военных специалистов в подготовке сил специальных операций Украины, и указано, что эти действия чреваты эскалацией с непредсказуемыми последствиями.

Военная операция на Украине

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Броннерт вызвали в министерство "в связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе".

"Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона, - говорится в заявлении. - В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям".

Послу "было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить".

"В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне", - предупредило внешнеполитическое ведомство.

МИД Великобритания Дебора Броннерт Украина
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