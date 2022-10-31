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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В Кремле не воспринимают серьезно сообщения о причастности РФ к взлому телефона Лиз Трасс

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Кремле расценивают сообщения британских СМИ о взломе телефона экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, как результаты работы желтой прессы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать серьезно", - сказал Песков

"К подобным публикациям мы относимся, как к желтой прессе", - отметил он.

Так Песков прокомментировал сообщения британских СМИ о том, что телефон Трасс был взломан российскими агентами, в результате чего произошла утечка данных о переговорах с союзниками и обсуждения о поставках оружия Украине.

Лиз Трасс Великобритания Дмитрий Песков
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