Думе предложили предоставить статус ветерана добровольцам, участвующим в СВО

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о предоставлении статуса ветерана добровольцам, которые участвовали в СВО.

Законопроект №228180-8 в палату внесли больше 300 депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Они предлагают наделить статусом ветерана участников добровольческих формирований, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года".

Также предлагается установить "статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции".

Правительство одобрило этот законопроект 26 октября.

Закон о статусе добровольца-участника СВО Госдума приняла в октябре.

В марте в России был принят закон о статусе ветерана и инвалида боевых действий распространяется на военнослужащих ВС России, которые с 24 февраля участвуют в СВО. Летом были приняты законы о праве гражданских лиц, участвующих в СВО, и пограничников ФСБ на такой же статус.