В России производство осетров в I полугодии выросло на 13,5%, до 4,1 тысячи тонн

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российские предприятия аквакультуры в I полугодии 2022 года произвели 4,1 тысячи тонн осетровых видов рыбы, что на 13,5% больше, чем за годом ранее, сообщило Росрыболовство.

Пресс-релиз выпущен после того, как глава ведомства Илья Шестаков посетил ростовское предприятие "Органик Фудс Инвестмент" (ООО "ОФИ"). Предприятие занимается пресноводным индустриальным рыбоводством - выращиванием и реализацией осетровых видов рыб (белуга, стерлядь, осетр).

Глава Росрыболовства через пресс-службу отметил, что развитие осетроводства и рост количества осетровых предприятий важны для наращивания мощности восстановления запасов осетровых в Азово-Черноморском бассейне. Сотрудничество предприятия и подведомственного Росрыболовству Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии позволит получить популяцию сильнейших особей с темпами роста на 40% выше среднеотраслевых показателей, а также сделать их более устойчивыми к выживанию, отметил он.

В 2021 году производство осетровых в России составило 6,1 тысячи тонн против 5,7 тысячи тонн в 2020 году. Выращивают осетровых 124 предприятия, что составляет 4% от общего числа предприятий аквакультуры.

В целом в 2021 году производство товарной рыбы в России выросло на 8,5%, до 357 тысяч тонн. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 600 тысяч тонн.