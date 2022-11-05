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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Спасатели разобрали конструкцию сгоревшего кафе в Костроме

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели завершили работы по разборке конструкций здания кафе "Полигон", где в пожаре погибли 13 человек, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Костромской области.

Тушение пожара осложняла угроза обрушения кровли, сложная планировка здания, большое количество легковоспламеняющихся материалов и быстрое распространение огня.

Пожар в кафе произошел ночью в субботу, 5 ноября. Число жертв достигло 13 человек.

К пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.

Следствие по делу о пожаре в костромском кафе "Полигон" задержало двух подозреваемых - владелицу компании и молодого человека, запустившего петарду в помещении.

Костромская область Кострома
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