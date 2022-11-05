Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В МЧС уточнили, что жертвами пожара в костромском кафе стали 13 человек

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Жертвами пожара в кафе "Полигон" в Костроме стали 13 человек, спасатели продолжают работы на месте происшествия, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Алексей Греков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в субботу.

Он добавил, что сейчас проводится пролив, разбираются конструкции.

Ранее в штабе на месте ЧС сообщали о 15 погибших.

Пожар в костромском кафе "Полигон" произошел ночью в субботу, 5 ноября. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Сообщалось, что причиной возгорания могло стать использование ракетницы или сигнального пистолета в помещении.

Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника пожара в кафе на территории развлекательного центра в Костроме.

Кострома МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двое подозреваемых задержаны в Костроме по делу о гибели людей в пожаре в кафе

Двое подозреваемых задержаны в Костроме по делу о гибели людей в пожаре в кафе

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в костромском кафе

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в костромском кафе

Число жертв пожара в костромском кафе возросло до 15

Причиной пожара в костромском кафе могло стать использование ракетницы в конфликте

Причиной пожара в костромском кафе могло стать использование ракетницы в конфликте

Число жертв пожара в костромском кафе возросло до 13

Семь человек погибли в результате пожара в кафе в Костроме

Что произошло за день: пятница, 4 ноября

Путин заявил, что идея поглощения Украины все еще обсуждается в Польше

Путин назвал неизбежным столкновение РФ с "неонацистским режимом на Украине"

Путин назвал неизбежным столкновение РФ с "неонацистским режимом на Украине"

Путин предостерег от попыток подгонять историческую науку под заданные шаблоны

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });