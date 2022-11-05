В МЧС уточнили, что жертвами пожара в костромском кафе стали 13 человек

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Жертвами пожара в кафе "Полигон" в Костроме стали 13 человек, спасатели продолжают работы на месте происшествия, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Алексей Греков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в субботу.

Он добавил, что сейчас проводится пролив, разбираются конструкции.

Ранее в штабе на месте ЧС сообщали о 15 погибших.

Пожар в костромском кафе "Полигон" произошел ночью в субботу, 5 ноября. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Сообщалось, что причиной возгорания могло стать использование ракетницы или сигнального пистолета в помещении.

Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника пожара в кафе на территории развлекательного центра в Костроме.