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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Двое подозреваемых задержаны в Костроме по делу о гибели людей в пожаре в кафе

Двое подозреваемых задержаны в Костроме по делу о гибели людей в пожаре в кафе
Фото: Евгений Корнилов/Телевидение "Логос"/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о пожаре в костромском кафе "Полигон" задержало двух подозреваемых - владелицу компании и молодого человека, запустившего петарду, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемый по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) "задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию".

Пожар в кафе произошел ночью в субботу, 5 ноября. Число жертв достигло 13 человек.

К пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.

Костромская область Кострома СКР
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