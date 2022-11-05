Прокуратура выявила нарушения в работе костромского кафе, где произошел пожар

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из кафе "Полигон" в Костроме, где в момент пожара находились люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

Кроме того, по словам собеседника агентства, также установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время СКР расследует уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Пожар в кафе произошел ночью в субботу, 5 ноября. Число жертв достигло 13 человек.

К пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время конфликта, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.

Следствие по делу о пожаре в костромском кафе "Полигон" задержало двух подозреваемых - владелицу компании и молодого человека, запустившего петарду в помещении.