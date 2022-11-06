Расследованием пожара в костромском кафе займется центральный аппарат СКР

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Расследовать гибель людей в пожаре в костромском кафе будет центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщает в воскресенье телеграм-канал ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбужденные по факту пожара в кафе "Полигон" в городе Костроме", - говорится в сообщении.

Пожар в костромском кафе "Полигон" произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек.

По данным МЧС, основная версия ЧП - "неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте". "Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар", - сообщили ранее "Интерфаксу" в штабе.

СКР возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Накануне сообщалось о задержании двух подозреваемых - директора ООО "Империя", "которая организовывала работу заведения", и 23-летнего мужчины, который, предположительно, использовал петарду в кафе, что привело к возгоранию. Свердловский районный суд в воскресенье отправил женщину под арест.