Дело о халатности надзорных органов завели после пожара в кафе в Костроме

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Костромской области/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Расследование гибели 13 человек в пожаре в костромском кафе пополнилось третьим уголовным делом - о халатности надзорных органов, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ.

По версии следствия, "контрольные (надзорные) мероприятия в здании кафе "Полигон" в городе Костроме, где 5 ноября 2022 года произошел пожар, ответственными должностными лицами не планировались и не проводились длительное время".

Из-за ненадлежащего осуществления надзора контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в кафе не было, основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "в результате допущенных нарушений требований пожарной безопасности 13 человек погибли, шести причинен вред здоровью".

Пожар в костромском кафе "Полигон" произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек.

По данным МЧС, основная версия ЧП использование пиротехники в помещении.

СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Накануне сообщалось о задержании двух подозреваемых - директора ООО "Империя", "которая организовывала работу заведения", и 23-летнего мужчины, который подозревается в использовании петарды в кафе, что привело к возгоранию.