Что произошло за день: понедельник, 7 ноября

Путин планирует обсудить с россиянами поддержку мобилизованных, "Детский мир" может стать частной компанией, умер основатель "Ласкового мая"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях. Президент РФ призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились. Он также заявил, что намерен лично обсудить с россиянами ситуацию с поддержкой мобилизованных.

- В Минобороны РФ заявили, что значительных потерь в 155-й бригаде морпехов Тихоокеанского флота нет. Там заявили, что подразделения более десяти суток ведут "эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников".

- Совет директоров "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию. Процедура предполагает реорганизацию, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО. После завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене.

- Арестован предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме, при котором погибли 13 человек. Он подозревается в использовании петарды в помещении, что спровоцировало возгорание.

- Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет.

- Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных автомобилей со 2 января 2023 года. Платить необходимо будет за машины с номерами других регионов при использовании любого въезда на МСД и съезда с него в течение двух часов и пересечении границы ЦКАД в течение 24 часов. Стоимость проезда - 950 рублей.