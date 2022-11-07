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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Более 600 мобилизованных резервистов из Подмосковья отправились в зону СВО

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) мобилизованных военнослужащих из Московской области.

"Более 600 мобилизованных граждан Московской области убыли в зону проведения СВО", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

По завершении торжественной части, которая состоялась в подмосковном Серпухове, военнослужащие погрузили оружие и военно-техническое имущество, и в составе подразделений убыли автомобильным транспортом для погрузки в воинский эшелон, проинформировали в Минобороны.

"В течение месяца с гражданами, призванными на службу в ходе частичной мобилизации, проводились занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, мобилизованные военнослужащие выполняли нормативы по стрельбе из штатного стрелкового оружия, метанию гранат, на практике осваивали эксплуатацию, обслуживание современного вооружения, военной и специальной техники.

Частичная мобилизация проводилась в РФ с 21 сентября.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - заявил Шойгу.

"Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту", - сказал министр обороны РФ.

Хроника 24 февраля – 07 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Московская область Минобороны РФ
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