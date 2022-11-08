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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Глава ЦБ предупредила о валютизации экономики в случае искусственного ослабления рубля

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Искусственное ослабление курса рубля в интересах экспортеров и с целью большего наполнения бюджета приведет к валютизации российской экономики, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Звучат предложения искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам, выгодно бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, соответственно, это повлияет на все денежно-кредитные условия", - сказала она.

В ЦБ по-прежнему считают, что политика плавающего курса является наиболее эффективной.

Меры стабилизации реального курса могут проводиться через бюджетную политику, бюджетное правило, отметила глава ЦБ. Она подчеркнула, что вопрос выбора валют для интервенций в рамках бюджетного правила еще обсуждается.

Банк России Эльвира Набиуллина Госдума
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