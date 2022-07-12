ЦБ РФ продолжит стимулировать банки отказываться от "недружественных" валют

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России продолжит политику девалютизации банковского сектора в части валют недружественных стран и создания условий для дальнейшего развития рынка валют дружественных стран, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Банк России отмечает, что поддерживает установление правовой возможности взимания кредитной организацией комиссии по валютным депозитам юридических лиц, превышающей размер процентов на всю сумму депозита.

"Санкционные риски, связанные с хранением значительной валютной ликвидности в периметре российской финансовой системы, остаются высокими. Для снижения уязвимости участникам рынка целесообразно диверсифицировать размещение иностранных валют и реализовывать мероприятия по девалютизации", - подчеркивает ЦБ.

Регулятор отмечает рост валютизации банковских балансов (за исключением банков, попавших в SDN-список) во II квартале. В пассивной части на это влияли поступающая на счета экспортеров валютная выручка и рост валютных вкладов населения на фоне укрепления рубля. Рост балансовых валютных активов банков был обусловлен в том числе закрытием позиций с нерезидентами на рынке валютных свопов, в сделках с которыми российские банки ранее размещали избыточную валютную ликвидность.

"В условиях ограниченных возможностей хеджировать валютный риск и управлять валютной позицией с помощью деривативов банки вынуждены использовать балансовые методы управления валютной позицией, в том числе посредством введения повышенных комиссий за обслуживание счетов в валютах недружественных стран", - подчеркнул ЦБ.