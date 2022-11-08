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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Законопроект о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО прошел I чтение

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции.

Документ №228180-8 3 ноября в палату внесли больше 300 депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте также предусмотрен статус инвалида боевых действий для добровольцев, если они были ранены или изувечены при выполнении задач в ходе СВО и стали инвалидами.

Закон о статусе добровольца-участника СВО Госдума приняла в октябре.

Хроника 24 февраля – 08 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Госдума ЛДНР Херсонская область Запорожская область
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