Пушилин сообщил об освобождении Виктора Медведчука

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что подписал указ, в результате которого произошел обмен пленными между Москвой и Киевом и был освобожден украинский политик Виктор Медведчук.

"Также освобожден из плена был Виктор Медведчук", - сказал Пушилин журналистам.

Глава ДНР также заявил, что в результате обмена между Украиной и РФ Киев передал 56 человек, Россия выдала 215 человек, в том числе из нацбатальонов.

"Завершился обмен пленными с украинским режимом, были освобождены 56 человек, 55 из них военнослужащие, пятеро из них из Донбасса (...) оставшиеся военнослужащие, это военнослужащие из РФ", - сказал Пушилин.

Также он сообщил, что процесс обмена происходил "в сложных обстоятельствах". "Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них - это представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача - вернуть наших ребят в кратчайшие сроки", - добавил Пушилин.

Ранее в четверг Минобороны России сообщило о возвращении на родину 55 пленных военнослужащих армии РФ, Донецкой и Луганской народных республик. "Все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.