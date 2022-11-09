ФАС может выставить строгие условия в случае покупки "Вымпелкома" другим телеком-игроком

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает выдачи предписания о соблюдении строгих поведенческих условий при одобрении ходатайства о покупке ПАО "Вымпелком", если претендентом на покупку будет выступать один из других игроков российского телеком-рынка, заявил глава ФАС Максим Шаскольский журналистам.

"В случае, если будет продаваться другой (телеком-компании - ИФ), то рыночная сила увеличится, поэтому будем изучать ситуацию. Видимо, должны быть достаточно строгие поведенческие условия", - сказал Шасколький в кулуарах Международной научно-практической конференции "антимонопольная политика: наука, практика, образование".

При этом он не исключил, что ходатайства о покупке "Вымпелкома" могут поступить не только от телеком-операторов. "Не факт, что будет покупать кто-то из действующих (телеком-операторов - ИФ). Может быть, появится какой-то новый игрок. Сейчас много компаний диверсифицируют свою деятельность, находят какие-то новые направления работы. И я не исключаю, что может появиться кто-то независимый", - сказал глава ФАС России.

Пока в ведомство не поступало ходатайств о покупке оператора, сказал Шасколький.

Исторически антимонопольное ведомство к гипотетическому объединению кого-то из мобильных операторов относилось негативно. Еще глава МАП (предшественник ФАС) Илья Южанов говорил, что "даже теоретически" разрешить слияние двух ведущих мобильных операторов было бы со стороны антимонопольного органа "безумием". Впрочем, на тот момент игроков на рынке было три, впоследствии "большая тройка" трансформировалась в "большую четверку".

В начале ноября телеком-холдинг VEON, владеющий "Вымпелкомом", сообщил о начале проведения конкурентной продажи российского оператора. В настоящее время холдинг изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. Информацию о потенциальных покупателях и другие подробности холдинг не привел.

Аналитики высказывали различные предположения относительно потенциального покупателя: это может быть как топ-менеджмент "Вымпелкома" или "дружественная" VEON структура, так и крупнейшие игроки телеком рынка или сторонние непрофильные инвесторы.

Слухи о возможной продаже российской "дочки" появлялись последние несколько лет. Последний раз СМИ писали об этом в начале октября этого года: тогда источники газеты "Известия" говорили, что такой вопрос только обсуждался, но никаких конкретных действий VEON не предпринимал. Помимо продажи различным российским структурам, возможна передача актива заслуживающей доверия отечественной компании с фиксацией права обратного выкупа в течение определенного срока.

По данным VEON, за II квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд. По количеству мобильных абонентов (47 млн) "Вымпелком" в периметре VEON уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков).