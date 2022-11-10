Минобороны сообщило о маневре военных РФ на подготовленные позиции на левом берегу Днепра

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российская группировка войск осуществляет маневр подразделений на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - сказал Конашенков.

О том, что российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра, сообщил ранее командующий российской группировкой войск в районе специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу. Доклад Суровикина показал 9 ноября телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр", - сказал Суровикин в докладе Шойгу.

18 октября Суровикин заявил, что по Херсону не исключены непростые решения. "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - сообщил 18 октября Суровикин.