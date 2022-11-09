Шойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу Днепра

Фото: Иван Высочинский/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные переведут свои подразделения на левый берег Днепра, заявил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, докладывая министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение", - сказал Суровикин.

Он заявил, что в случае, если Киев пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

"Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр", - сказал Суровикин.

"Мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции",- сказал генерал армии.

Шойгу согласился с предложением Суровикина.

"Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать",- сказал Шойгу.

"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр",- заявил министр.

Кадры мероприятия показал в среду телеканал "Россия 24" ( ВГТРК)