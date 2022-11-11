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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Власти Херсонской области заявили, что мост через Днепр не был взорван

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Автомобильный мост через Днепр в Херсоне - Антоновский - не был взорван в ночь на пятницу, сообщил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

"Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии", - сказал Елисеев журналистам в Симферополе в пятницу.

Информация о подрыве Антоновского моста появилась утром в пятницу в ряде телеграм-каналов.

По предварительным данным председателя правительства, на данный момент продолжается вывод российских сил с правого берега Днепра.

По словам Елисеева, возможность эвакуироваться была предоставлена всем желающим местным жителям. Кроме того, были вывезены памятники и музейные ценности.

Он уточнил, что сейчас на правом берегу могут оставаться порядка 60-70 тысяч гражданского населения. При этом на той территории наблюдаются перебои со светом и связью, подтвердил Елисеев.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м. ВСУ регулярно наносят по нему удары при том, что в последнее время мост не эксплуатировался, движение по нему закрыто из-за повреждений. Для переправки людей через Днепр действовала паромная переправа.

В среду командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра. Это непростое, по его словам, решение, в частности, связано с риском затопления в результате обстрелов Каховской ГЭС.

Всего с правобережной части Днепра, включая Херсон, были эвакуированы более 115 тысяч человек.

Херсонская область Днепр Антоновский мост Херсон
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