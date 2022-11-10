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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

НРД направит Налоговому управлению США вопросы о налогах с заблокированных активов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи" ) по итогам коммуникации с Euroclear напрямую обратится в налоговое управление США (IRS) для выяснения позиции по налоговым вопросам в связи с блокировкой активов участников финансового рынка, пострадавших в связи с санкциями ЕС против НРД.

Об этом сообщил телеграм-канал Клуба защиты прав инвесторов.

При обращении участников рынка за индивидуальными лицензиями для разблокировки активов они должны будут указать размер дохода до и после налогообложения и сумму налога (gross, net, tax) в связи с необходимостью выполнения налоговых обязательств перед IRS.

IRS США Euroclear НРД Мосбиржа
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