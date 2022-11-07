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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

БКС и "Финам" готовят документы на разблокировку активов в НРД

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Компании "БКС Мир инвестиций" и "Финам" сообщили клиентам о подготовке документов на разблокировку активов клиентов, учитываемых в депозитариях Euroclear и Clearstream.

"БКС Мир инвестиций" сообщила, что готовит в отношении своих клиентов единую заявку на разблокировку активов в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга в дополнение к заявке Национального расчетного депозитария (НРД), составленной с участием БКС в Клубе защиты прав инвесторов.

НРД, входящий в группу "Московской биржи", в сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов и ожидает получение общего разрешения в октябре. Из разъяснения Еврокомиссии от 6 октября следует, что власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года.

Участники Клуба защиты прав инвесторов 12 октября в случае отсутствия до конца октября ответа со стороны европейских финансовых регуляторов на запрос НРД намеревались подготовить запросы на получение индивидуальных лицензий на разблокировку ценных бумаг несанкционных инвесторов в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 6 октября. НРД на заседании клуба 2 ноября сообщил, что пока не получил от европейских регуляторов лицензии на разблокировку активов.

Как сообщила "БКС Мир инвестиций" в ближайшие недели она намерена сформировать и самостоятельно направить заявку, включив в нее заблокированные активы всех клиентов. Исключение составят активы клиентов, действующих за счет третьих лиц, - профучастников, осуществляющих брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, УК ПИФ, а также номинальных держателей, иностранных номинальных держателей, иностранных уполномоченных держателей.

Подача единой заявки влечет необходимость раскрытия информации о клиентах, в том числе об их активах и заключенных с ними договорах. Клиенты, нежелающие раскрывать данную информацию, будут иметь возможность отказаться от включения их в заявку. О подробностях процедуры отказа будет сообщено в ближайшее время.

Компания попросила клиентов в период подготовки единой заявки завершить все депозитарные операции в отношении заблокированных активов до 8 ноября.

Направление заявки не гарантирует удовлетворение европейским регулятором запроса на лицензию по разблокировке активов клиентов, однако компания считает, что эти ее действия - "наиболее эффективный способ добиться положительного результата, поскольку коллективные заявки от институциональных инвесторов будут приниматься к рассмотрению в приоритете относительно индивидуальных".

Другая крупнейшая розничная брокерская компания - "Финам" сообщила клиентам, что уточняет необходимые требования и готовит документы в Минфины Бельгии и Германии. Она стремится к тому, чтобы участия клиентов в процедуре разморозки активов не требовалось. "Финам" ожидает, что если все пройдет по плану, то активы при положительном решении европейских властей могут стать доступными в январе-феврале 2023 года.

Она напоминает, что, по весенним оценкам, капитал российских розничных инвесторов, заблокированных в НРД, оценивался в $28 млрд, хотя с тех пор цены на многие активы сильно снизились.

Инвесткомпания "Тинькофф Инвестиции" в октябре известила своих клиентов о намерении в течение нескольких недель запросить у Минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы из санкционного НРД в другие безопасные места хранения. Она собиралась в любом случае отправить собственный запрос, чтобы разблокировать активы, замороженные на счетах НРД в Euroclear, чтобы клиенты компании, не подпавшие под антироссийские санкции, смогли снова распоряжаться своими бумагами и деньгами в виде дивидендов, купонов и выплат клиентам при погашении облигаций.

"Открытие Инвестиции" в конце октября объявили о завершении формирования рабочей группы Клуба защиты инвесторов - проекта, в котором клиенты-владельцы иностранных ценных бумаг вместе с экспертами и юристами брокера примут непосредственное участие в процессе, направленном на разморозку активов.

НРД БКС Финам Мосбиржа Euroclear Clearstream Еврокомиссия Бельгия Люксембург
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