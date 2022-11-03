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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

НРД обратился в Совет Европы с обжалованием введения санкций

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) подал обращение в Совет Европы в рамках административной процедуры обжалования решения о включении 3 июня НРД в санкционные списки ЕС, сообщается в пресс-релизе депозитария.

Работа по обращению в Совет Европы ведется параллельно с обжалованием санкций Евросоюза в суде общей юрисдикции ЕС.

НРД 30 сентября подал запросы в уполномоченные финансовые органы Бельгии и Люксембурга на получение лицензий. Они находятся на рассмотрении, ответы пока не получены.

НРД ЕС Совет Европы
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