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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Кабмин подготовит меры по поддержке семей, переставших получать пособие на ребенка

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по недопущению снижения реальных доходов семей с детьми, после того как они перестанут получать ежемесячное пособие на ребенка, сообщает сайт Кремля.

"Разработать и представить комплекс мер в целях увеличения реальных доходов семей, имеющих детей и являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка (детей)", - говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, меры должны обеспечить "компенсацию негативного влияния на доходы семей в связи с прекращением получения ежемесячного пособия на детей".

"Рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот работающим родителям или выплаты такого пособия в неполном размере", - говорится в документе.

Доклад должен быть представлен главе государства до 15 января 2023 года.

Владимир Путин
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