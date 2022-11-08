В России со следующего года появится единое пособие для семей с детьми

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - С 2023 года в России будет выплачиваться единое пособие для семей с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С первого января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми: от рождения до 17 лет. И прошу отладить здесь все организационные вопросы, механизмы начисления и выплаты пособия", - сказал Путин на совещании о поддержке доходов семей во вторник.

При этом, подчеркнул он, оформление и получение единого пособия должны быть "максимально понятными, простыми, удобными для граждан". "Информация должна быть у граждан полноценная, чтобы люди знали, что и как нужно делать. И, конечно, оно должно послужить реальной поддержке для семей", - сказал Путин.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, введение единого пособия для детей до 17 лет "приводит нас к завершению формирования целостной системы поддержки семей с детьми".

"Сегодня, создавая это пособие, мы завершаем практически работу над этой системой (поддержки - ИФ), и в дальнейшем будем только корректировать ее, если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения", - отметила Голикова.

Она также сказала, что благодаря новой мере поддержки "в прошлое уйдут (меры), которые остались со старых времен, которые составляли в некоторых регионах 100-150 рублей", и позволит достичь национальной цели по снижению бедности в РФ.

В свою очередь министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил на совещании, что "в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей".

По его словам, новое единое пособие охватит семьи, воспитывающие около 10 млн детей. Также будет расширено право на выплаты из маткапитала.

Единое пособие на детей до 17 лет в нуждающихся семьях и для беременных женщин вводится в РФ с 2023 года. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи.