Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Депутата Костромской облдумы Мирзоева задержали по делу о пожаре в кафе "Полигон"

Депутата Костромской облдумы Мирзоева задержали по делу о пожаре в кафе "Полигон"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следователи допрашивают депутата Костромской облдумы, владельца кафе "Полигон" Ихтияра Мирзоева в рамках уголовного дела о пожаре с жертвами, сообщил в "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, с Мирзоевым проводятся следственные действия.

В РоссииМЧС не проверяло сгоревшее в Костроме кафе, так как оно было в собственности ИПЧитать подробнее

В Следственном комитете России подтвердили эту информацию.

"В Костроме задержан Ихтияр Мирзоев, собственник помещения, где располагается ночной клуб "Полигон", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч.3 ст.219 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об аресте Мирзоева.

Пожар в кафе "Полигон" произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек.

В связи с трагедией следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц), которые переданы в Главное следственное управление ведомства.

По данным МЧС, основная версия ЧП использование пиротехники в помещении.

Арестованы двое подозреваемых: директор компании ООО "Империя", организовавшая работу кафе, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании файера в заведении.

7 ноября "Единая Россия" приостановила членство депутата Мирзоева, который владел заведением.

Костромская область Кострома Ихтияр Мирзоев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций

РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд запретил объявления о продаже БАДов и пищевой продукции с мухоморами на Wildberries

Кабмин подготовит меры по поддержке семей, переставших получать пособие на ребенка

Госдума приняла закон о централизации в федеральном бюджете 3% налога на прибыль

Госдума приняла закон о централизации в федеральном бюджете 3% налога на прибыль

Греф заявил, что страхи регуляторов тормозят развитие инноваций в России

Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в 2023 году

Военная подготовка в российских школах будет включать полевые выезды

Минцифры обсуждает с провайдерами льготы для переезда сайтов СМИ в публичные "облака"

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });