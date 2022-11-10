Депутата Костромской облдумы Мирзоева задержали по делу о пожаре в кафе "Полигон"

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следователи допрашивают депутата Костромской облдумы, владельца кафе "Полигон" Ихтияра Мирзоева в рамках уголовного дела о пожаре с жертвами, сообщил в "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, с Мирзоевым проводятся следственные действия.

В Следственном комитете России подтвердили эту информацию.

"В Костроме задержан Ихтияр Мирзоев, собственник помещения, где располагается ночной клуб "Полигон", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч.3 ст.219 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об аресте Мирзоева.

Пожар в кафе "Полигон" произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек.

В связи с трагедией следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц), которые переданы в Главное следственное управление ведомства.

По данным МЧС, основная версия ЧП использование пиротехники в помещении.

Арестованы двое подозреваемых: директор компании ООО "Империя", организовавшая работу кафе, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании файера в заведении.

7 ноября "Единая Россия" приостановила членство депутата Мирзоева, который владел заведением.