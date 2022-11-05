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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

МЧС не проверяло сгоревшее в Костроме кафе, так как оно было в собственности ИП

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России не проводило проверки кафе "Полигон" в Костроме, так как собственником являлся индивидуальный предприниматель, заявили в министерстве в субботу.

"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО Полигон в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган - МЧС России", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Костроме в связи с пожаром на базе ГУ МЧС РФ по области открыт телефон горячей линии. Отмечается, что на горячей линии можно получить психологическую помощь и информационную поддержку. Номер горячей линии: 8 (3412) 51-45-50.

Ранее в штабе на месте ЧС сообщали, что пожар в костромском кафе "Полигон" унес жизни 15 человек. По факту гибели людей во время пожара в костромском кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Кострома МЧС
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