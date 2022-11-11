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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Песков не стал комментировать решение военных о маневре в районе Херсона

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют решение Минобороны совершить маневр войск по занятию обороны на левом берегу Днепра в районе Херсона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать данное решение военного ведомства РФ сказал: "Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме. Здесь за какими-то расширяющими комментариями я попрошу обращаться в министерство обороны".

Песков напомнил, что с соответствующим предложением выступил командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин. "Было (решение) министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, обсуждалось ли решение о маневре российских войск по занятию обороны на левобережье Днепра, Песков сказал: "Это касается хода специальной военной операции, я не могу это комментировать".

10 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская группировка осуществляет маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.

"На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - сказал Конашенков.

О том, что российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра, сообщил ранее командующий российской группировкой войск в районе специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу. Доклад Суровикина показал 9 ноября телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр", - сказал Суровикин в докладе Шойгу.

18 октября Суровикин заявил, что по Херсону не исключены непростые решения. "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - сообщил 18 октября Суровикин.

Дмитрий Песков Херсон Минобороны РФ
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