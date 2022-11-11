Власти РФ заявили о двух путях завершения спецоперации

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что специальную военную операцию на Украине возможно завершить достижением ее целей, не исключая мирных переговоров.

"С нашей точки зрения специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", - сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Джозефа Байдена о том, что конфликт на Украине можно завершить после вывода российских войск.

При этом Песков сказал: "Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".

По словам Пескова, Россия не фиксирует изменений в позиции Киева относительно переговоров с Москвой. "Киев не хочет переговоров, а специальная военная операция продолжается", - сказал он.

8 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева.

"Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине. С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", - сказал Руденко журналистам.

9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Киевом исходя из реалий, существующих в настоящий момент.

"Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", - сказала она на брифинге, комментируя прозвучавшие ранее из Берлина утверждения "об отсутствии у российской стороны готовности к переговорам с Киевом, который эту готовность демонстрирует".

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной неизменна, но Киев не стремится к переговорному процессу. "Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той (украинской - ИФ) стороны нет даже желания с нами разговаривать. Мы подождем, может созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - сказал Путин 31 октября на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи лидеров России, Азербайджана и Армении.

Путин отметил: "Для того, чтобы начать предлагать переговоры, нужно чтобы они состоялись, но заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно, для того, чтобы добиться своих национальных целей". "Иногда это нужно делать в последний раз либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют "запросными". Потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны", - сказал он.

"Но для того, чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить", - сказал Путин.