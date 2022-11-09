В Москве заявили о готовности к переговорам с Киевом с учетом существующих реалий

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Москва готова к переговорам с Киевом исходя из реалий, существующих в настоящий момент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", - сказала она в среду в ходе брифинга.

Так Захарова прокомментировала прозвучавшие ранее из Берлина утверждения "об отсутствии у российской стороны готовности к переговорам с Киевом, который эту готовность демонстрирует".